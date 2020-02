publié le 14/02/2020 à 07:08

La saison 11 de Top Chef est de retour dès le 19 février prochain sur M6. Dans le jury, un petit changement puisque Jean-François Piège a préféré laisser sa place. C'est Paul Pairet, un chef triplement étoilé, qui le remplace. Les spectateurs pourront retrouver Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest.

Un jury qui devra départager 15 candidats dont 3 femmes et un cuisinier autodidacte, âgés de 22 à 31 ans. Qui succédera à Samuel Albert, membre de la brigade Sarran puis de la brigade Etchebest qui a remporté la dixième édition de l'émission culinaire ? Pour la troisième année de suite, le chef Etchebest mènera t-il un de ses candidats jusqu'à la victoire ?

Hélène Darroze et Michel Sarran auront à cœur de battre leur co-juré, connu pour ne pas se priver de petites taquineries et fanfaronnades lors des épreuves. Quant à Paul Pairet, adepte du mystère et des défis, il voudra sans doute prouver que sa place de juré n'est pas usurpée, poussant ses candidats au maximum.