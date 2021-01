publié le 30/01/2021 à 12:30

Ce matin, Philippe Etchebest était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé ! Le 10 février prochain à 21h05, il sera de retour sur M6 dans la saison 12 de Top Chef aux côtés d'Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet. Les quatre chefs s'affronteront au travers de leur brigade composée cette année de quinze nouveaux candidats : quatre femmes et onze hommes. En raison de l'épidémie qui bouleverse le monde entier, le tournage de cette édition s'est déroulé dans des conditions particulières.

Ce matin pendant l'émission, Philippe Etchebest a révélé avoir été contacté par la production d'une célèbre émission télé pour y participer. Le nom du programme : Les anges de la télé-réalité ! Et la réaction du chef ne s'est pas faite attendre : "Puta**, la honte !", a-t-il confié au micro de Jade et Eric Dussart avant d'ajouter.

La production lui aurait notamment proposé d'aider les candidats à ouvrir un restaurant. Là encore, Philippe Etchebest a été catégorique : "Mais ça ne va pas ?! Vous n'auriez même pas dû penser à m'appeler. Jamais je ferai ça (...) Je ne pensais pas qu'on puisse imaginer que je puisse faire ça quoi", déclare-t-il.

Au cours de l'interview, Eric Dussart lui a également demandé s'il avait déjà eu affaire à des candidats de Top chef dont l'ambition était surtout de devenir célèbre : "Je crois que s'est arrivé, et ils ont vite été recadrés (...) Pas dans mes programmes. C'est interdit ça", conclue Philippe Etchebest. Le message est passé...

Ce matin, Philippe Etchebest est également revenu sur son rapport à la notoriété. Le chef a aussi donné son avis sur les politiques à la télé. Il a évoqué ses envies de comédie et a révélé le pire plat qu'il ait mangé dans Cauchemar en cuisine... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !



Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer ! Aujourd'hui, Benjamin Helfer vous recommande Le Grand Restaurant ! Le célèbre établissement de Pierre Palmade ouvre à nouveau ses portes, mais cette fois sur M6. Ce programme, entre fiction et sketchs théâtraux, rassemble une trentaine de comédiens : Florence Foresti, JoeyStarr, François-Xavier Demaison, Isabelle Huppert ou encore Malik Bentalha. Diffusion mercredi 3 février à 21h05 sur M6 !

Les coulisses de la télé

Enfin, RTL vous emmène également dans les coulisses de la télévision avec Germain Sastre et en partenariat avec Télé Loisirs !

Info ou intox ?



- TF1 renonce à son jeu costumé Mask Singer...

- France Télévisions lance une chaîne éphémère entièrement consacrée à la culture...

- Bientôt une 3e édition pour Le grand oral sur France 2 en dépit d’audiences très moyennes...



Toutes les réponses en vidéo ci-dessus !