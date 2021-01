publié le 24/01/2021 à 14:05

C'est un titre d'une autre époque qui cartonne en 2021 au Royaume-Uni. Wellerman est un chant de marins du XIXe siècle qui a réussi à se classer dans le Top 40 de Spotify du pays en quelques semaines. Comment ce succès, "insolite", est-il né ?

Il faut d'abord remonter à la fin décembre 2020. Sur TikTok, un facteur écossais Nathan Evans, star du réseau social, fait le buzz en dévoilant sa propre version de Wellerman. La vidéo fait un carton : elle a été vue plus de 8 millions de fois et Nathan Evans a désormais signé un contrat, le 22 janvier dernier, avec le label Polydor. Le jeune homme de 26 ans a alors quitté son emploi pour se lancer dans la musique. "C'est une occasion unique, ça ne se reproduira plus jamais. Si ça ne marche pas, j'espère pouvoir revenir en arrière et redevenir facteur, mais j'ai pensé qu'il fallait sauter sur l'occasion", confie-t-il à l'agence de presse PA.

C'est ensuite un nouveau succès pour Wellerman repris par le groupe The Longest Johns, toujours sur TikTok, qui lui permet de se classer le 22 janvier, n°2 sur la liste des 50 chansons les plus virales dans le monde établie par Spotify.

Désormais sur TikTok, les abonnés du réseau social sont nombreux et nombreuses à eux aussi reprendre la chanson de Wellerman. Des anonymes, mais aussi des stars comme le compositeur Andrew Lloyd Webber (Cats, Le Fantôme de l'Opéra) qui a enregistré une version au piano.