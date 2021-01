"Top Chef" : qui est Mory Sacko, le chef qui a remporté une étoile au Michelin ?

publié le 18/01/2021 à 19:06

2021 démarre très bien pour Mory Sacko. L'ancien candidat de Top Chef 2020, éliminé lors du 11e prime, vient de remporter sa première étoile au Guide Michelin. À la tête de son restaurant dans le XIVème à Paris, Mosuke, Mory Sacko partage aussi le prix de "Jeune Chef" 2021 avec Coline Faulquier, elle aussi ancienne candidate de Top Chef.

"Cette étoile c’est d’abord celle d’une équipe qui s’est mobilisée avec détermination dès le premier jour dans l’objectif de décrocher cette distinction et c’est en ce sens que je les remercie !", démarre Mory Sacko dans un post sur Instagram après l'obtention de ses prix. "C’est aussi l’occasion de fêter le fait que nous soyons le premier restaurant ayant l’Afrique au menu (entre autres) distingué par le Guide Michelin en France, quelle fierté !", poursuit-il.

À 28 ans, Mory Sacko révélé dans Top Chef en 2020, devient donc le prestigieux propriétaire d'une étoile au Guide Michelin. C'est son plat de Picanha de bœuf, sauce maté au Tamarin, qui a conquis les inspecteurs, comme on peut le lire sur le site officiel du Guide Michelin. "Une pointe de rumsteak de bœuf macéré au beurre de karité, moelleuse et juteuse, légèrement marbrée et cuite saignante à cœur, garnie de fins pétales d'arachide croustillants", peut-on aussi lire sur le site qui décrit la recette.



Un chef charismatique

Mory Sacko s'est fait connaître du grand public en participant à Top Chef en 2020. Dans la brigade de Paul Pairet, le jeune chef s'illustre avec des plats qui rivalisent de technique, d'originalité, de créativité et de saveurs. Mory Sacko est éliminé lors de la 11e soirée du concours mais reste un des candidats qui a le plus marqué l'émission. Il a d'ailleurs été félicité sur Instagram par ses anciens coéquipiers comme Justine Piluso : "Tellement mérité Mory Bravo à toi, à toute l'équipe et à tous ceux que tu cites dans ton magnifique texte, longue vie à Mosuke !!!" et Diego Alary : "Felicitaciones papi. Chaussette étoilée bientôt dans le dressing".

En mai dernier, après l'expérience Top Chef et dans de nombreux palaces parisiens, Mory Sacko se lance dans une nouvelle aventure : il ouvre son restaurant Le Mosuke, "aux influences Africaine et Japonaise", dont les réservations étaient complètes sur les deux services pendant plusieurs mois. Avec la fermeture des restaurants, le chef propose trois plats "street food" à emporter.