publié le 03/08/2018 à 11:52

Jenifer sera-t-elle de retour dans le célèbre fauteuil rouge de The Voice ? C'est en tout cas ce qu'affirme Ozap. Selon ce média, la chanteuse serait en pleine négociation avec la production de The Voice et TF1 pour réintégrer l'émission. Elle avait cédé son fauteuil rouge dans la saison 4.



Devenue ensuite coach pour The Voice Kids, auquel participait Lisandro Cuxi [le gagnant de la saison 6 de The Voice], Jenifer pourrait ainsi être l'une des surprises de la saison 8. Tout comme Julien Clerc, car selon Ozap, l'artiste aurait également été approché par la production de l'émission.

Pascal Obispo pourrait quant à lui quitter le télé-crochet, selon le média. Et si Florent Pagny a d'ores et déjà annoncé qu'il ne rempilerait pour une huitième saison, Zazie n'a pas encore commenté son avenir dans l'émission musicale. Quoi qu'il en soit, les auditions pour la saison 8 sont prévues pour la rentrée prochaine.