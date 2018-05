publié le 24/05/2018 à 18:14

Une accélération de 3 minutes et 31 secondes qui emporte l'esprit. Speed, le nouveau titre présenté par la chanteuse Zazie vient d'être dévoilé le 23 mai 2018. Pour l'heure pas de clip, la chanteuse et juré de l'émission The Voice, a dévoilé une vidéo où l'on ne peut voir qu'un cœur battre. Un cœur blanc sur un fond bleu, très numérique, qui correspond assez bien à la couleur de la composition de la chanson.



La chanson commence avec la voix et le style toujours aussi inimitable de l'interprète, les habitués ne manqueront pas d'être surpris par l'accélération du rythme du phrasé de la chanteuse et de sa musique. Un calme puis une tempête.

"Si Zazie réussit à transposer Speed en live, à faire exploser le crescendo et l'accélération de façon aussi irrésistible, ça va être des moments d'anthologie !", note un internaute impatient dans les commentaires sous la vidéo. "Ce crescendo est juste magique, les 2 premières minutes nous accompagnent d'une manière si tendre et bienveillante à cette magistrale explosion à 2'30...", renchérit un autre.