Pascal Obispo fait chanter la rue et Gaëtan Roussel présente son single "Hope"

La rentrée musicale se prépare et les artistes sont très nombreux à dévoiler leurs premiers singles en ce début de mois de juin. On découvre en exclusivité ce vendredi 8 juin deux nouveautés, avec pour commencer Pascal Obispo.



Deux ans après Billet de femme, avec la mise en musique de poèmes de Marceline Desbordes-Valmore, Pascal Obispo publiera au mois d'octobre un nouveau disque qui portera simplement son nom. Le coach de The Voice a changé de maison de disques et de manager avec l'envie d'écrire une nouvelle page. Le tout premier extrait s'intitule Chante, la rue chante, un morceau coloré et fédérateur présenté par le chanteur pour RTL. "C'est une chanson remplie d'énergie qui parle des gens, qui nous dit que dans la vie, il faut dire ce que l'on a à dire".

Si le premier single de ce prochain disque éponyme est signé Pierre-Yves Lebert, Pascal Obispo a pris la plume pour la première fois."Tout est assez nouveau dans ce projet puisque j'ai écrit 80% des textes de mon album", raconte l'artiste. "Il y a beaucoup d'invités dans cet album, beaucoup de gens représentatifs de toute la culture musicale que j'aime".

Sur son nouvel opus, on retrouvera des artistes comme Christophe, Youssou Ndour et des duos avec Calogero ou encore Isabelle Adjani.

Gaëtan Roussel signe un morceau électrique et addictif

Gaëtan Roussel prépare aussi son grand retour. Après l'aventure Lady Sir en duo avec Rachida Brakni et un disque avec Louise Attaque, le chanteur vient de terminer l'enregistrement de son troisième album solo.



Si le précédent disque Orpailleur m'avait un petit peu déçu, c'est déjà oublié tant sa nouvelle chanson est électrique et addictive. Un titre inédit intitulé Hope et enregistré à Los Angeles "Au départ, je suis allé outre-Atlantique pas spécialement pour faire mon disque mais plutôt pour rencontrer des gens", raconte-t-il. C'est autour de ces rencontres que le chanteur a pu écrire deux chansons, qui sont "le point de départ" de cet album.



Pour Gaëtan Roussel, le titre Hope parle de la mémoire, de la maladie d'Alzheimer, mais aussi des histoires d'amour et d'amitié. Un morceau à retrouver sur son troisième album qui s’appellera Trafic. Sortie prévue en septembre prochain avec une tournée dans la foulée.