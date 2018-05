"The Voice 7" : Maëlle est la grande gagnante de l’édition 2018

publié le 12/05/2018 à 23:58

Les téléspectateurs l'ont aimé et ont placé sur elle, la couronne de The Voice. La jeune Maëlle, qui a enchanté les téléspectateurs depuis ses premières notes sur TF1, a remporté la septième saison du fameux télé-crochet. Une victoire qui entre dans l'histoire de l'émission puisque Maëlle devient la première femme à gagner la compétition.

Les quatre finalistes, Maëlle, Xam Hurricane, Casanova et Raffi Arto s'affrontaient lors de cette dernière ligne droite, pour tenter de succéder à Lisandro Cuxi. En jeu ? Le titre tant convoité de "plus belle voix" de The Voice et une lumière médiatique très importante pour bien débuter sa carrière. Une double victoire féminine puisque la jeune chanteuse était la protégée de Zazie.



Les quatre jeunes talents se sont défiés lors d'une ultime soirée exceptionnelle, marquée par la venue d'une pléiade d'artistes. Au programme, les prestations de Mylène Farmer, Amir et Maître Gims, Kendji Girac, Vianney ou Amel Bent, invités du prime de finale de The Voice.

La soirée a été marquée par un hommage à la chanteuse Maurane, disparue lundi 7 mai dernier. Les quatre finalistes ont interprété ensemble Sur un prélude de Bach, titre de la chanteuse belge imaginé par Jean-Claude Vannier en 1991.

