publié le 12/05/2018 à 23:46

L'émotion est vive pour la finale de The Voice. Les 4 candidats ont rendu hommage à la Maurane, décédée le 7 mai dernier à l'âge de 57 ans. Maëlle, Raffi Arto, Casanova et Xam Hurricane ont repris Prélude de Bach, l'une des chansons les plus emblématiques de la chanteuse belge.



Très vite, Zazie et Pascal Obispo n'ont pas pu retenir leurs larmes pendant l'hommage. Florent Pagny et Mika étaient tout aussi graves pendant la prestation des quatre finalistes. Juste avant le début de la chanson, Nikos avait confié : "C'est une part de notre patrimoine musical qui s'est envolé dans les étoiles".

À cause de graves soucis de voix, Maurane avait mis des mois a rééduquer ses cordes vocales et venait tout juste de retrouver la scène. Elle avait annoncé son retour en studio également avec un album de reprises de Jacques Brel.