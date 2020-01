SAG Awards 2020 : Jennifer Aniston et Brad Pitt réunis, les fans hystériques

publié le 20/01/2020 à 12:31

C'était un moment que les fans attendaient depuis des années. 15 ans après leur séparation, Brad Pitt et Jennifer Aniston se sont réunis lors de la cérémonie des SAG Awards 2020. Les deux stars ont d'ailleurs toutes les deux remportés une statuette.

Brad Pitt en tant que Meilleur acteur dans un second rôle pour Once Upon A Time... In Hollywood et Jennifer Aniston obtient le prix de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour The Morning Show.

Après s'être aperçus lors des Golden Globes 2020, Brad Pitt et Jennifer Aniston se sont cette fois parlés et ont eu des contacts "rapprochés". Les photos distillées sur les réseaux sociaux rendent les fans hystériques. Plus encore, on peut apercevoir les yeux brillants de Brad Pitt devant le discours de Jennifer Aniston après avoir reçu son SAG Awards et le sourire étincelant de l'actrice lors du speech, hilarant, de Brad Pitt sur scène.

Des retrouvailles et des accolades chaleureuses que les fans commentent en masse sur les réseaux sociaux. Ils et elles sont nombreux à espérer que le couple se reforme, 14 ans après leur séparation.

Brad Pitt watching Jennifer Aniston win her award has us dead? Dying? Done? #SAGAwards pic.twitter.com/0va14ZoNn8 — Entertainment Tonight (@etnow) January 20, 2020

Brad Pitt s'est ensuite marié avec Angelina Jolie. Ensemble, ils ont adopté Pax, Maddox, Zahara et ont donné naissance à Shiloh, Knox et Vivienne. Ils sont divorcés depuis avril 2019. De son côté, Jennifer Aniston a été mariée à Justin Theroux de 2015 à 2017.

Pouvez-vous dire à Brad Pitt et à Jennifer Aniston de réformer une nouvelle fois l’un des plus beaux couple d’Hollywood s’il vous plaît ? pic.twitter.com/GIMAjU8BLC — cléclé (@bambinabil) January 20, 2020

Loin de moi l'idée d'alimenter des rumeurs inutiles mais il commence à se passer un truc chelou entre Brad Pitt et Jennifer Aniston là non? (Hier aux #SAGAwards)



(Personnellement très envie qu'elle lui mette un vent et qu'elle se remette avec Justin Theroux) pic.twitter.com/0piE9Ge8P2 — Benjamin Pierret (@b_pierret) January 20, 2020