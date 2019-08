publié le 10/08/2019 à 17:50

Nostalgique, Jennifer Aniston ? Dans un long entretien accordé au magazine américain InStyle (en anglais), l'actrice a déclaré sa flamme pour les années 1990. Et pas seulement parce que cette décennie lui a fait connaître la gloire grâce à son rôle dans la série culte Friends.

"C'était une période plus simple. Ça va vous paraître étrange, mais on se sentait plus en sécurité (...) Même si autant de choses anxiogènes se déroulaient alors, on n'y était pas exposés 24 heures sur 24. C'était léger. Il y avait plus de connexion humaine", développe l'ex-femme de Brad Pitt, qui semble faire référence aux réseaux sociaux et autres chaînes d'informations en continu.

C'est également à cette époque que l’interprète de Rachel a pu s'accomplir, tant comme actrice que comme femme. "J’ai commencé à avoir confiance en moi quand j’étais dans Friends", explique-t-elle dans les colonnes d'InStyle. Et de préciser : "Il y avait le confort du groupe, et on se soutenait les uns les autres. Cette époque me manque beaucoup. Avoir un travail qui était une joie absolue. Ça me manque de ne plus être avec des gens que j’aime et respecte beaucoup. Alors oui, je suis très nostalgique en ce moment."

Mais Jennifer Aniston ne se laisse pas abattre pour autant affiche son "ambition pour la paix". Côté scène, l'actrice sera à l'affiche dans la série The Morning Show, bientôt diffusée sur la plateforme streaming d'Apple, qui suivra les péripéties d'une rédaction télé.