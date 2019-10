Brad Pitt aurait mis "la pression" à Angelina Jolie pour qu'ils se marient

publié le 03/10/2019 à 11:38

Nouveau scandale chez les ex-Brangelina. Après une séparation et un divorce houleux, les deux stars se retrouvent en "une" des tabloïds américains, après la révélation d'une source proche de l'actrice le 2 octobre 2019.

Selon cette personne, qui a gardé l'anonymat, Angelina Jolie se serait sentie "obligée" de se marier à Brad Pitt. "Elle estime que Brad lui a mis la pression", confie ainsi la source au magazine américain US Weekly, qui poursuit : "Elle ne se mariera plus jamais". Après dix ans passés ensemble, Angelina Jolie et Brad Pitt s'étaient dit "oui" en 2014 dans le Sud de la France. Deux ans plus tard, leurs fans apprenaient leur séparation avec pertes et fracas. Ils sont officiellement divorcés depuis avril 2019.

À propos de leur divorce, Brad Pitt avait confié : "Je devais comprendre ma propre culpabilité dans tout cela et ce que je peux faire de mieux", au média américain National Public Radio, en septembre 2019.