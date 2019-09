Brad Pitt et Angelina Jolie, le 9 janvier 2015

publié le 25/09/2019 à 10:03

Divorcé depuis avril 2019 d'Angelina Jolie, après trois ans de procédures et de reports, Brad Pitt s'exprime pour la première fois sur cette séparation. En pleine promotion pour Ad Astra, en salles depuis le 18 septembre 2019, l'acteur a été interrogé sur l'impact du divorce sur son jeu d'acteur.

"Je me demande s'il existe un scénario qui permet cela [d'être influencé par son divorce]. La séparation d'une famille, c'est certainement une révélation et je parle en général. Mais il faut savoir que je devais comprendre ma propre culpabilité dans tout cela et ce que je peux faire de mieux. Parce que je ne veux pas continuer comme ça", explique ainsi Brad Pitt, au média américain National Public Radio.

Quelques semaines avant cet entretien, Brad Pitt avait confié au NY Times qu'il avait participé à des réunions des Alcooliques Anonymes après qu'Angelina Jolie a demandé le divorce en 2016. "C’était vraiment libérateur de simplement exposer les aspects laids de soi-même. Il y a une grande valeur à cela", confiait-il.