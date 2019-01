publié le 13/01/2019 à 03:52

Invité de l'émission On n'est pas couché, le secrétaire d'État au Numérique Mounir Mahjoubi est revenu sur la polémique autour de la cagnotte pour soutenir l'ancien boxeur Christophe Dettinger, en détention provisoire pour des coups portés contre des gendarmes mobiles en marge de la manifestation des "gilets jaunes" le 5 janvier à Paris



"Cette cagnotte, pour moi elle est indigne. On ne peut pas collectivement soutenir un monsieur qui, à terre, a frappé à plusieurs reprises un policier (...). Cette cagnotte n'aurait jamais dû exister. On n'aurait jamais du permettre de donner aux gens de donner à cette cagnotte", a-t-il insisté.

Interrogé par chroniqueur Charles Consigny, le membre du gouvernement a également laissé entendre que Chantal Jouanno devait quitter son poste de présidente de la CNDP, après la polémique sur son salaire (de 14.666 euros bruts par mois, ndlr).

"Est-ce que vous pensez que je trouve que quelqu'un qui gagne cette rémunération, et qui est présidente de l'institution qui s'appelle la Commission nationale du débat (public), et qui ne peut pas organiser le grand débat, doit rester à son poste ?", a-t-il reformulé sans pour autant réclamer explicitement sa démission.

> Mounir Mahjoubi - On n'est pas couché 12 janvier 2019 #ONPC