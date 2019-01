publié le 12/01/2019 à 17:20

Laurent Ruquier, et ses deux chroniqueurs Christine Angot et Charles Consigny, sont de retour. Après une trêve pendant les vacances d'hiver, l'émission On n'est pas couché revient sur France 2 ce samedi 12 janvier à partir de 23h55.



Et pour ce premier numéro de l'année, l'invité politique est Mounir Mahjoubi. À la veille de l'acte 9 des "gilets jaunes", le secrétaire d'État chargé du Numérique a passé la journée de vendredi à Fréjus avec une "gilet jaune". Une expérience qu'il ne pourra pas raconter, puisque l'émission de ce samedi a été enregistrée jeudi.

Après lui, c'est un ancien chroniqueur de l'émission qui occupera le fauteuil de l'invité. Yann Moix, qui a récemment fait polémique avec une phrase sur son attirance pour les jeunes femmes, vient défendre son livre Rompre.

Chantal Ladesou et Patrick Timsit viendront présenter chacun leur spectacle, respectivement On the road again et Le livre de ma mère.



Enfin, le père Pierre Vignon sera également sur le plateau pour son livre Plus jamais ça, sur la pédophilie dans l'Église.