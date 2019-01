publié le 09/01/2019 à 07:54

L'épisode du boxeur lors de l'acte VIII des "gilets jaunes" samedi 5 janvier se poursuit. Après la placement en garde à vue de Christophe Dettinger, accusé d'avoir agressé deux gendarmes à Paris, une cagnotte de soutien a été lancée. Le site Leetchi a ensuite été contraint de la fermer, au vu du tollé suscité par celle-ci.





Le général Richard Lizuray, directeur général de la gendarmerie nationale, fait part de son "indignation", sur RTL mercredi 9 janvier. "J'ai été choqué et heurté à titre personnel", explique-t-il. Car "nous sommes engagés depuis plusieurs semaines pour protéger nos concitoyens contre des violences illégitimes".

Richard Lizuray déplore les participations à cette cagnotte. "Lorsque l'on subventionne, on cautionne, donc un certain nombre de gens cautionnent la violence", estime le patron des gendarmes. Et de reprendre les propos d'Emmanuel Macron : "Lorsque l'on agresse des gendarmes, policiers et pompiers, on agresse la République."

En réponse à cette cagnotte, un mouvement de solidarité s'est créé pour les forces de l'ordre, et plusieurs collectes ont été organisées pour les policiers, gendarmes et pompiers. "Il ne m'appartient pas de prendre position", commente Richard Lizuray, qui assure par ailleurs que ses troupes ont reçu beaucoup de soutien, notamment de la part du gouvernement.