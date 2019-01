Yann Moix sur le plateau d' "On n'est pas couché", le 12 janvier 2019

publié le 13/01/2019 à 02:40

Yann Moix était invité samedi 12 janvier d'On n'est pas couché. L'écrivain et chroniqueur est revenu sur le tollé provoqué par ses propos en début de semaine. Lors d'une interview accordée à Marie-Claire, il avait dit préférer "le corps des femmes jeunes", suscitant l'indignation sur les réseaux sociaux.



Interrogé par Laurent Ruquier, Yann Moix a une nouvelle fois réagi à la polémique. "La malédiction que j'ai, vous croyez que c'est amusant, je n'arrive pas à désirer des femmes de mon âge. Ce n'est pas quelque chose qui est enviable, c'est quelque chose d'assez triste finalement", estime-t-il. Pas question pour autant de faire son mea culpa et de céder au "tribunal du goût".

"Je ne présenterai pas d'excuses, parce que je n'ai voulu blesser personne. Je ne peux pas être responsable de mes inclinations, de mes penchants et de mes goûts. (...) Il n'y pas de tribunal du goût, et je ne peux pas raturer mes pulsions, mes penchants pour des raisons qui seraient celles de la morale et du tribunal du goût", insiste-t-il.

Pour se défendre, Yann Moix a également lu une interview réalisée trois semaines auparavant et dans laquelle il affirmait : "Je ne dirai jamais qu'une femme de 50 ans n'est pas désirable, pas belle. Ce serait une aberration"

"Trois semaines avant cette interview dans @marieclaire_fr j'ai répondu aux questions de @Technikartmag et voici ce que j'ai dit" Yann Moix #ONPC pic.twitter.com/F5vC7YpPdX — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 13 janvier 2019

L'écrivain de 50 ans était l'invité de l'émission de France 2 pour promouvoir son dernier livre, intitulé "Rompre".

> Yann Moix - On n'est pas couché 12 janvier 2019 #ONPC