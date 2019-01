publié le 07/01/2019 à 18:56

Yann Moix au cœur d'une polémique. Dans une interview accordée au magazine Marie Claire, l'écrivain s'est dit "incapable d'aimer une femme de 50 ans". "Je trouve ça trop vieux (...) Je préfère le corps des femmes jeunes, c'est tout. Point. Un corps de femme de 25 ans, c'est extraordinaire. Le corps d'une femme de 50 ans n'est pas extraordinaire du tout".



Invité de RTL ce lundi 7 janvier, Yann Moix assume ses propos et se défend en évoquant une sorte de "névrose". "Je ne vis pas ça comme une fierté, mais presque comme une malédiction. On n'est pas responsable de ses goûts, de ses penchants, de ses inclinations. Je ne suis pas là en train de pérorer", dit-il.

C'est pourquoi, il critique l'idée qu'il faudrait "toujours incarner une sorte de citoyen universel, qui devrait passer entre les gouttes et plaire à tout le monde". "Ce sont des propos que je ne regrette pas, car ils ne regardent que moi. J'aime qui je veux et je n'ai pas à répondre au tribunal du goût, qui pour moi est une absence totale de goût", lance-t-il.

L'écrivain et polémiste estime dès lors être "prisonnier de lui-même" et ce comme "tous les individus". "Je ne me considère pas comme un puma, je ne réduis pas les femmes à leur physique, mais je constate simplement par mon vécu, par mon expérience, qu'à chaque fois qu'une histoire d'amour était forte et intense, c'était avec une femme plus jeune que moi", poursuit-il.



Yann Moix, qui vient de publier son dernier ouvrage Rompre, un livre "puissant de vérités", essaye d'être "le moins tricheur possible". "Bien sûr que j'ai un problème, je suis un adolescent, un enfant. Les femmes de 50 ans ne me voient pas non plus. Elles ont autre chose à faire que de se trimbaler un névrosé qui écrit et lit toute la journée. Ce n'est pas évident d'être avec moi", conclut-il.