"On n'est pas couché" : qui sont les invités de Laurent Ruquier ?

publié le 25/02/2017 à 14:41

Le talk-show de Laurent Ruquier s'ouvre ce samedi 25 février avec de nombreux invités. Après avoir reçu Olivia Ruiz, Aurélien Bellanger, Pénélope Bagieu et Jean-Marie Bigard, l'émission revient en ouvrant avec une page politique, puisque l'animateur Thierry Solère, porte-parole de François Fillon viendra s'installer sur le fauteuil bleu. Alors que la foudre ne cesse de tomber sur le parti des Républicains, le député des Hauts-de-Seine est lui-aussi visé par une enquête concernant une éventuelle fraude fiscale.



Laurent Ruquier et les deux chroniqueurs Vanessa Burggraff et Yann Moix, recevront également Philippe Poutou. Le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) à l'élection présidentielle et ses militants tentent de convaincre les maires pour obtenir le nombre de parrainages suffisants pour se présenter à l'élection.

Nicolas Bedos et Doria Tillier de la partie

L'écrivain Grégoire Delacourt viendra également sur le plateau pour présenter son sixième livre : Danser au bord de l'abîme, aux éditions Jean-Claude Lattès. Michel Cymes répondra aux questions des trois journalistes, pour nous en apprendre davantage sur son livre Votre cerveau, qu'il a écrit avec la collaboration de Patrice Romedenne aux éditions Stock et la BD Quand ça va, quand ça va pas, aux éditions Clochette.

Le médecin et animateur de télévision délivre tous ses bons conseils pour prendre soin de son cerveau, qu'il décrit comme "la tour de contrôle de l'organisme." Enfin, Laurent Ruquier recevra Nicolas Bedos et Doria Tillier, pour le film Monsieur et Madame Adelman, réalisé par Nicolas Bedos.