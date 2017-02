publié le 22/02/2017 à 10:01

Ce qui est fabuleux, c'est qu'on continue encore aujourd'hui à apprendre de nouvelles choses sur notre cerveau. Ce n'est pas un organe figé : les neurones se régénèrent. Et pourtant, il y a encore quelques années un dogme voulait que "tout neurone perdu ne se retrouvait jamais". Pour rappel : on a 100 milliards de neurones à la naissance, on en perd 100.000 par jour.



Aujourd'hui, on sait que c'est totalement faux. Il y a des neurones qui repoussent en permanence durant votre vie. À la limite, ce n'est même pas le nombre de neurones qui est important, mais le fait qu'ils se connectent entre eux. C'est ce que l'on appelle la neuroplasticité. Cela évolue toute sa vie.



Le cerveau est la tour de contrôle de l'organisme. On peut le faire travailler à tout âge. Le vieillissement n'est pas inéluctable. L'idée du livre Votre cerveau, c'est de montrer qu'en modifiant notre alimentation et en faisant de l'activité physique, on fait du bien à ce muscle.



Pour câliner votre cerveau, rien de mieux qu'une vie sociale riche et de la curiosité. La visite de musées ou la lecture, par exemple, ça augmente la neuroplasticité. Un engagement aussi est important : il s'agit de se lancer des défis à sa hauteur pour booster sa vie. Car l'estime de soi est essentiel pour avoir un cerveau heureux.

