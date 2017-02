Nicolas Bedos et Doria Tillier invités exceptionnels des Grosses Têtes

publié le 24/02/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête exceptionnelle dont le premier film M. & Mme Adelman sort le 8 Mars au cinéma…Nicolas Bedos !

Une Grosse Tête belle, drôle et talentueuse qui supporte Nicolas Bedos au cinéma comme à la maison… Dora Tillier !



Une Grosse Tête qui fût le premier parrain télévisuel de Nicolas Bedos…Franz-Olivier Giesbert !



Une Grosse Tête dont on peut avoir l'impression qu'elle fait du cinéma même quand il n'y a pas de caméra…Arielle Dombasle !



Une Grosse Tête qui est tombé dans le pop-corn quand il était petit…Bernard Mabille !



Une Grosse Tête qui va être jaloux de Nicolas Bedos à cause de son film et de sa gonzesse…Pierre Bénichou !



Doria Tillier face à Nicolas Bedos sur Canal+

