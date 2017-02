publié le 19/02/2017 à 15:55

C'était il y a 16 ans. Les téléspectateurs découvraient la première saison de Star Academy et la voix mélodieuse d'Olivia Ruiz. Un véritable tremplin cathodique dont la chanteuse semble pourtant garder un souvenir amer. La Carcassonnaise comparait même en 2009 le château Dammarie-les-Lys à l'antre du "diable". Si elle tempère son propos sur le plateau d'On n'est pas couché, samedi 18 février, arguant que cette expérience lui a permis de décrocher un contrat avec une maison de disque, elle n'en reste pas moins très critique à l'égard de l'émission diffusée sur TF1.



"Si j'avais vu la Star Academy 1, je ne me serais jamais inscrite à la 2", témoigne Olivia Ruiz, qui reproche à la chaîne privée d'avoir peu à peu basculé vers dans les affres de la télé-réalité, contrairement à ce qu'elle promettait. En témoigne cette soirée improbable que l'artiste n'oubliera pas de sitôt. Alors que "toutes les filles avaient pris du poids", sauf elle, Olivia Ruiz se voit obligée par la production de porter une tenue racoleuse. "J'ai dû entrer sur le plateau en larmes avec un truc qui me cachait à peine le sexe et le bout des seins (...) C'est quand même terrible", hallucine-t-elle encore aujourd'hui.

La musicienne sort de ses gonds lorsqu'elle évoque l'absence de soutien psychologique, conduisant certains de ses collègues atterrir en hôpital psychiatrique. "C'est tout ça qui me pesait", conclut-elle, ravie lorsqu'elle apprend aux gens l'origine de sa renommée, signe que l'étiquette de la Star Academy ne lui est plus accolée au front.