publié le 12/02/2017 à 05:38

C'est un de ces artistes discrets que les Français n'oublient jamais. Christophe était l'invité d'On n'est pas couché, samedi 11 février, sur France 2. Le chanteur venait présenter son nouvel album Les Vestiges du Chaos, sorti en avril dernier et pour lequel il entame une tournée qui l’emmènera en Belgique et aux quatre coins de la France. Le chanteur-musicien-compositeur a notamment collaboré avec Jean-Michel Jarre, qui, il y a plus de 40 ans avait composé les paroles des Mots Bleus, un des plus grands succès de l'artiste. Le titre Dangereuse a été l'objet d'un clip. Un détail important puisque ce n'est que le deuxième à être réalisé dans toute la carrière du chanteur.



Dans Les Vestige du Chaos, comme dans toute la discographie de Christophe, les femmes et la féminité occupent une grande place. "L'image que j'ai de la femme, c'est la femme qui m'inspire. Tout ce que je crée depuis que j'ai 15 ans, je crois que c'est les femmes qui me l'ont inspiré", confie-t-il. À 71 ans, le chanteur "se sent bien", reste coquet et assume son âge. "Je suis toujours dans l'instant", explique-t-il tout en reconnaissant que le passage des 70 ans a tout de même changé quelque chose. Malgré tout, une chose est certaine pour lui : "sur scène, je me sens libre".

Interrogé sur sa consommation d'alcool par Laurent Ruquier, Christophe ne comprend pas cette image que l'on a de lui. 'Il y a toujours des choses qui ont existé autour de moi, je les ai laissé couler, parce que le mensonge me plaît aussi", explique-t-il, admettant quand même son goût pour les cocktails.

Après 40 ans de carrière, Christophe inspire la jeune génération qui reprend ses mélodies et ses paroles, à l'image de Christine and The Queens qui, en 2014, a repris Paradis Perdus, 40 après l'originale. "C'est magique. C'est comme quand Alain (Bashung) avait repris les Mots Bleus", confie-t-il, avouant même n'écouter que la version de son titre par Bashung. Un artiste auquel Christophe rend hommage sur scène.