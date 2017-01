Grégoire Delacourt publie "Danser au bord de l'abîme"

Grégoire Delacourt, auteur du best-seller "La liste de mes envies", publie chez Lattès l'un des romans les plus attendus de ce début d'année, "Danser au bord de l'abîme".

05/01/2017

Cet abîme au bord duquel va danser Emma, l'héroïne de son nouveau livre Danser au bord de l'abîme, c'est celui du désir, de l'attraction fatale que va éprouver cette épouse pourtant heureuse et mère comblée de trois enfants pour un inconnu qu'elle remarque à l'heure du déjeuner dans une brasserie du Vieux-Lille. Son destin est scellé, leurs vies vont basculer, elle ne le sait pas encore. Grégoire Delacourt croit-il au coup de foudre ? “Je pense que oui et je n’engage que moi puisque que ça m’est arrivé en 2000", explique-t-il au micro de RTL. "En une nano seconde j’ai changé de vie pour une femme que j’ai entraperçue de dos et avec qui je vis toujours".





Abandonner ses enfants, c'est ce que décide de faire Emma, l'héroïne incandescente de Grégoire Delacourt, pour rejoindre Alexandre, l'homme qui la fascine. Mais voilà, à 40 ans et mariés tous les deux, la liberté a un prix. Il y a beaucoup de subtilité et de justesse dans ce que dit Grégoire Delacourt. Et il faut y ajouter une belle trouvaille d'écriture. En fil rouge, Grégoire Delacourt dresse un parallèle entre l'histoire d'Emma et celle de la chèvre de Monsieur Seguin, racontée par Alphonse Daudet.



Ce n'est pas la première fois que dans ses romans, Grégoire Delacourt fait référence à d'autres livres, des classiques de la littérature. Jocelyne, la mercière de La liste de mes envies était subjuguée par la lecture de Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Une manière pour l'auteur de "remercier les livres qui, à un moment de ma vie, m'ont sauvé la vie".

Un dialogue avec ses lecteurs

Nourri de toutes ces lectures, Grégoire Delacourt continue de creuser avec ce sixième roman le sillon qui est désormais le sien, raconter des histoires souvent tragiques mais dont on sort réconforté. C'est le paradoxe Delacourt, un conteur de malheurs qui pourtant nous fait du bien.



Grégoire Delacourt persille son texte de jolies formules qui sonnent comme autant de vérités fulgurantes. Deux exemples : “Il faut bien pardonner et être pardonné si l'on veut vivre” et “Il y a des hommes qui vous trouvent jolie et d'autres qui vous rendent jolie”.



L'auteur de La liste de mes envies se livre dans ses romans à un petit jeu avec les lecteurs ! Il y glisse des mots suggérés par eux, par exemple dans Danser au bord de l'abîme, la bergamote de Nancy : "La bergamote de Nancy, c'est un lecteur à Nancy il y a deux ans qui m'a dit "J'aimerais bien que vous parliez de nous, vous pourriez caser ça ?" j'ai dit oui".



Grégoire Delacourt poursuit son dialogue avec ses lecteurs dans Danser au bord de l'abîme, émouvante partition sur les éblouissements et les ravages du désir.