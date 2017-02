Thierry Solère soupçonné de fraude fiscale, selon le "Canard enchaîné"

Le porte-parole de François Fillon serait sous le coup d'une enquête préliminaire menée par la police judiciaire de Nanterre.

Crédit : JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP Thierry Solère, le 3 septembre 2016

par Léa Stassinet publié le 14/02/2017 à 18:57

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Après François Fillon et son épouse, c'est au tour de son porte-parole. Le Canard enchaîné, dans son édition à paraître mercredi 15 février, affirme que Thierry Solère serait visé par des soupçons de fraude fiscale. "Celui qui aime à se présenter comme le 'Monsieur Propre' des primaires de la droite et du centre se trouve sous le coup d'une enquête préliminaire conduite par des policiers spécialisés de la PJ (police judiciaire, ndlr) de Nanterre", peut-on lire dans les colonnes de l'hebdomadaire satirique.



Les soupçons se seraient portés sur le député des Hauts-de-Seine en juillet 2016 après un contrôle fiscal rendu public par Mediapart. "Les fonctionnaires des impôts, constatant une fraude manifeste, alertent le parquet". Thierry Solère est même qualifié de "(Thomas) Thévenoud en puissance", selon une source judiciaire, en référence au parlementaire qui avait oublié de payer ses impôts évoquant une "phobie administrative". Thierry Solère aurait, lui, "omis de régler une partie de ses impôts sur le revenu de 2010 à 2013, ainsi que la taxe foncière de la dernière année". Un oubli qui lui avait valu "une saisie arrêt sur salaire", selon l'hebdomadaire.



Les enquêteurs ont également enquêté sur de possibles conflits d'intérêts. D'après le "volatile", Thierry Solère a été salarié du groupe Chimirec spécialisé dans le traitement des déchets, en tant que "conseiller en stratégie pour la France et l'international". Son salaire s'élevait alors à 12.000 euros bruts, alors qu'un dirigeant de l'entreprise affirme ne l'avoir "jamais vu".

L'épouse du député également concernée

L'épouse de Thierry Solère serait aussi visée par cette enquête. En plus d'être l'attachée parlementaire de son mari, Karine Theet-Solère serait à la tête d'une société de conseil appelée "Lerins Communication". Le journal s'interroge sur les réelles fonctions de l'épouse de Thierry Solère, alors que celui-ci a précisé dans ces deux déclarations d'activité que son épouse n'avait "pas d'autre occupation" que de l'assister.



Face à toutes ces accusations, le porte-parole a d'ores et déjà annoncé son intention de porter plainte pour diffamation contre le Canard enchaîné, selon une information de BFMTV. Il affirme avoir "toujours déclaré ses revenus" et être aujourd'hui "à jour de ses impôts".