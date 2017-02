publié le 18/02/2017 à 16:29

Après avoir reçu Jean Lassalle, Rama Yade et François Bayrou, Laurent Ruquier reçoit Nicolas Dupont-Aignan dans On n'est pas couché, samedi 18 février. Le candidat de Debout la France, qui se présente comme une alternative à François Fillon et Marine Le Pen, sera interrogé par la journaliste Vanessa Burggraf et l'écrivain Yann Moix. La présidente du Front national a d'ailleurs multiplié les appels du pied à son intention, laissant de marbre le gaulliste convaincu. Persuadé d'obtenir un score à deux chiffres au soir du premier tour, le député-maire de l'Essonne racontera le déroulement de sa campagne et répondra à plusieurs questions d'actualité, comme les tensions entre policiers et habitants de certains quartiers de banlieue.



Outre la page politique, l'émission ouvrira une longue séquence culture avec Aurélien Bellanger. L'auteur présentera Le Grand Paris, son troisième roman publié aux éditions Gallimard, qui prend appui sur le projet éponyme, imaginé par Nicolas Sarkozy en 2008 et créé le 1er janvier 2016. Toujours aux éditions Gallimard, Pénélope Bagieu publie sa bande dessinée Culottées 2, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Elle présentera son travail sur le plateau.

Jean-Marie Bigard s'installera lui aussi sur le fauteuil bleu de l'émission pour échanger sur Nous les femmes, son dernier spectacle joué les 28 et 29 mars à la Cigale de Paris. Côté musique enfin, Olivia Ruiz dévoilera À nos corps aimants, son cinquième album actuellement dans les bacs.