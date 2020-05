"On n'est pas couché" : les témoins du 23 mai avec Laurent Ruquier

Laurent Ruquier dans "On n'est pas couché".

publié le 22/05/2020 à 14:00

Après une longue coupure pendant le confinement, On n'est pas couché revient ce samedi à 23h30 sur France 2. Laurent Ruquier présentera de nouveau l'émission phare de la deuxième partie de soirée, avant son arrêt définitif en juillet prochain.

Pour poser les questions aux invités, Laurent Ruquier sera entouré de la journaliste Valérie Trierweiler et l'écrivain Philippe Besson, comme le révèle Le Parisien.

Le comédien et réalisateur Franck Gastambide qui fait un carton avec sa série Validé sur Canal+, le romancier français Tonino Benacquista, la chanteuse Camélia Jordana, la scientifique spécialiste du numérique Aurélie Jean et, enfin, le député EELV Yannick Jadot seront les invités de l'émission. "On croise les doigts pour que les téléspectateurs s'adaptent à cette nouvelle ambiance", confie Laurent Ruquier au média Le Parisien.