Aymeric Caron, Eric zemmour et Anne Dorval sur le plateau de '"On n'est pas couché"

publié le 20/04/2020 à 14:46

Ce sont les séquences qui ont fait la célébrité et l'attractivité de l'émission de France 2 On n'est pas couché. Les fameux "échanges tendus" entre les invités et les polémistes choisis par Laurent Ruquier. Les téléspectateurs guettaient chaque semaine avec un certaine délectation ces prises de becs sur la politique, la philosophie, l'histoire, la culture ou la littérature.

Un duo en particulier restera dans l'histoire de la télévision : les deux Eric, Eric Zemmour et Eric Naulleau. Leur complicité et leurs divergences idéologiques ont donné lieu à des tensions inédites avec de nombreux invités.

Entre les invités qui quittent le plateau enragés, les règlements de compte personnels et la joute verbale plus ou moins fatale, On n'est pas couché restera dans les annales comme la grande arène médiatique de notre époque. Une époque qui prendra fin en 2020 avec l'interruption définitive du programme. L'occasion, alors, de se plonger dans une sélection non-exhaustive, des disputes les plus homériques de ces dernières années.

Léa Salamé contre Eric Zemmour

> Vif échange entre Eric Zemmour et Léa Salamé au sujet de Vichy (2nde Guerre Mondiale) #ONPC

"Pourquoi vous voulez réhabiliter Pétain et Vichy ?"Le suicide français d'Eric Zemmour fut l'un des grands succès d'édition en 2014. Celui qui s'est fait connaître du grand public dans le rôle de polémiste dans l'émission de Laurent Ruquier a été à son tour l'invité de l'émission. Dans cet extrait, il s'oppose à Léa Salamé et Laurent Ruquier sur l'action de Pétain lors de l'Occupation nazie. Au cœur du débat : l'analyse de l’historien américain Robert Paxton.

Yann Moix contre Michel Onfray

> Vif échange entre Yann Moix et Michel Onfray

"Il ne faut pas vous essayer à la pensée, ce n'est pas fait pour vous." Dans cet échange, Yann Moix, sur le fauteuil de polémiste affronte le philosophe Michel Onfray. Au cœur de leur échange tendu la notion de "peuple". Les deux hommes s'invectivent et se coupent la parole sans cesse en s'en faisant le reproche à tour de rôle. Un délice pour les spectateurs venus voir les gladiateurs. Quand Léa Salamé vient défendre son travail sur la matinale de France Inter pour être vertement critiquée en retour, la tension s'élève d'un cran.

Jean-Luc Mélenchon contre Vanessa Burggraf

> Vif échange entre Jean-Luc Mélenchon et Vanessa Burggraf - On n'est pas couché 10 septembre 2016

"La dette ? On va VOUS la faire rembourser !" La journaliste Vanessa Burggraf interrogeait le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sur la question de la dette de l'Etat français et les dépenses du programme de l'homme politique. "Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre ?", ne cessera de demander Vanesse Burgraff. Jean-Luc Mélenchon a répondu en expliquant que ses dépenses avaient pour objectif de relancer l'économie et un cercle vertueux mais il a aussi expliquer que le remboursement strict de la dette serait réservée aux plus riches du pays en prenant à témoin les invités d'On n'est pas couché. Un mélange de macro-économie et règlements de comptes.

Anne Dorval contre Eric Zemmou

> Anne Dorval à Eric Zemmour "Je suis consternée !" #ONPC

"Aaah ! Non mais c'est du mépris ! J'en perds mes pinces à cheveux !" L'actrice Anne Dorval, muse du réalisateur québécois Xavier Dolan se rappellera sans doute longtemps de sa première rencontre avec Eric Zemmour. Les deux personnalités se sont opposées sur la question du mariage pour tous et de l'état de la pensée progressiste au Québec. Beaucoup retiendront la punchline finale de cet échange tragi-comique signée Daniel Cohn-Bendit : "Le jour où tu [Eric Zemmour] tomberas amoureux d'un mec, ça sera extraordinaire."

Caroline Fourest contre Aymeric Caron

> Violent échange entre Caroline Fourest et Aymeric Caron #ONPC

"Ça me fait chier de parler avec quelqu’un d'aussi con que vous !" Aymeric Caron et Caroline Fourest ne sont clairement pas les meilleurs amis du monde et ils s'opposent régulièrement sur leurs analyses. Lorsque le polémiste cherche à revenir sur le passé de l'essayiste et que cette dernière invite l'émission à se recentrer sur son livre actuel, le clash - inévitable - surgit.

Rachida Dati contre Mathieu Kassovitz

> Vif échange entre Rachida Dati et Mathieu Kassovitz #ONPC

"Madame, si vous étiez un tout petit peu dans la rue, putain de merde !" C'est une réflexion de Rachida Dati qui a fait sortir l'acteur français de ses gonds. "La délinquance explose", a annoncé en préambule d'une explication l'ancienne Garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy. "La délinquance augmente mais elle n'explose pas, arrêtez de faire peur aux gens", a immédiatement rétorqué Mathieu Kassovitz. L'acteur a ensuite reproché à la femme politique sa déconnexion avec le peuple. Celle-ci lui a rétorqué qu'il "était dans la critique permanente de tout le monde".

Deux départs

> Bernard Tapie et Muriel Robin quittent le plateau - On n'est pas couché 16 décembre 2006 #ONPC

"Je vais aller prendre un petit peu l'air !" Après le départ tonitruant de Bernard Tapie, c'est l'humoriste Muriel robin qui a quitté le plateau d'On n'est pas couché. En cause, les critiques acerbes de Michel Polac. "C'est étonnant comme les gens ont tellement l'habitude de ne plus être contestés quand ils viennent sur un plateau de télévision, dès qu'il y a un débat un peu rude, on parle d'amour, d'assentiment... C'est ridicule. On a le droit de discuter, c'est beaucoup plus amusant que quand on est dans la flagornerie", expliquait Eric Zemmour quelques minutes avant le retour de Bernard Tapie sur le plateau.

Michael Youn contre "On n'est pas couché"

> Clash entre Eric Zemmour et Michael Youn - On n'est pas couché

"La télévision n'est pas que du spectacle". Michael Youn pensait venir dans une émission comme les autres mais il a été douché par les critiques peu tendres du duo iconique de l'émission Eric Zemmour et Eric Naulleau. Doit-on critiquer les livres, émissions, spectacles... durement ou non ? Les critiques sont-elles sincères ou malveillante ? Comment faire la différence entre l'honnêteté intellectuelle et le spectacle ? Rarement la nature même de l'émission n'a été ainsi interrogée pendant On n'est pas couché.



Mais aussi : le clash entre Guy Bedos, Claire Keim et Eric Zemmour, Jean-Pierre Coffe et Rachida Dati, Audrey Pulvar et Jean-François Copé, entre trois polémistes réunis Comme Aymeric Caron, Natacha Polony et Eric Naulleau ou Yann Moix, Aymeric Caron et Christine Angot.

> Clash entre Guy Bedos et Eric Zemmour - On N'est Pas Couché Date : 20/04/2020