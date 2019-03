publié le 31/03/2019 à 01:21

Camélia Jordana se souviendra longtemps de sa venue sur l'émission "On n'est pas couché". Alors que la jeune chanteuse et actrice était venue présenter son nouveau film "Curiosa" ce samedi 30 mars avec son partenaire de jeu Niels Schneider, l'entame de l'émission a pris une tournure saugrenue. Après que la bande-annonce du film a été diffusée, le chroniqueur Charles Consigny a débuté son commentaire de manière surprenante.



"D'abord je suis content de voir Joyce Jonathan qui a bien grandi", a-t-il lancé pour commencer son argumentaire sur l'oeuvre. "Euh Joyce Jonathan pardon, Camélia Jordana", s'est très rapidement repris Charles Consigny. Une méprise qui a beaucoup fait rire la principale intéressée qui a pris ça avec beaucoup d'autodérision. C'est une boulette qui a mis très mal à l'aise le chroniqueur qui a été pris d'un fou-rire gêné et tenté très vite de reprendre son sérieux.

"Il est obsédé par Joyce Jonathan"

"Il est obsédé par Joyce Jonathan", a de suite réagi l'animateur Laurent Ruquier. Visiblement mal à l'aise, le chroniqueur a continué en expliquant : "Parce que je vous connaissais dans la Nouvelle Star. J'ai l'impression d'être ce grand-père qui dit 'Oh comme tu as grandi quand il revoit un petit enfant'".

Après ce moment gênant, Charles Consigny a alors donné son avis sur le film. "Un très joli film sur la jeunesse et un éloge du corps des femmes. Un film charmant qui dit surtout que cette génération-là est dévolue aux futilités, en tout cas à la légèreté", a analysé le chroniqueur.



Camélia Jordana lui a répondu gentiment tout en le remettant à sa place : "Plus à la légèreté qu'à la futilité, mais oui", a répondu du tac au tac la jeune actrice. Peut-être a-t-elle souhaité remettre les points sur les i après avoir été confondue avec la chanteuse Joyce Jonathan.