"On n'est pas couché" : Gastambide, Jordana, Jadot... Les invités du 23 mai

Laurent Ruquier dans "On n'est pas couché".

publié le 23/05/2020 à 14:00

Après deux mois d'arrêt, On n'est pas couché revient à la télévision. L'émission présentée par Laurent Ruquier sera de retour le 23 mai à 23h30 sur France 2, avant un arrêt définitif le 4 juillet prochain, comme le dévoile Le Parisien.

Les invités d'On n'est pas couché le 23 mai sont le comédien et réalisateur Franck Gastambide qui fait un carton avec sa série Validé sur Canal+, le romancier français Tonino Benacquista, la chanteuse Camélia Jordana, la scientifique spécialiste du numérique Aurélie Jean et, enfin, le député EELV Yannick Jadot.

"On a respecté scrupuleusement les directives gouvernementales. Les invités, placés à 1,5 m de distance, sont venus deux par deux et se sont succédés. Quand les deux premiers sortaient, on désinfectait les pupitres", explique Simon Najman, directeur des productions

d'On n'est pas couché, au Parisien.