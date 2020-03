publié le 13/03/2020 à 12:45

Du jour au lendemain, un jeune homme à qui tout réussissait voit sa vie s’effondrer: un accident le défigure, son amie le quitte, il ne peut plus exercer son métier qui était aussi sa passion... Léo, c'est son nom, disparaît, ne donne plus aucun signe de vie et noie son chagrin... dans la fiction ! Dans une chambre noire, il se met à visionner compulsivement des séries, jusqu'à ne plus savoir à quel monde il appartient: à celui des personnages inventés de toutes pièces ou bien au monde réel, mais ô combien cruel, qui lui a tout enlevé ? À moins que cette plongée en apnée dans la fiction agisse sur lui comme une sorte de thérapie... ?

Telle est la trame de Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une (Gallimard), le nouveau roman de Tonino Benacquista, l'un de nos plus grands auteurs, que Stéphane Bern présente d'emblée comme "exigeant" et "populaire"... deux qualificatifs validés par le principal intéressé ! Vingt ans après Saga, l'un des livres qu'ils l'ont fait connaître du grand public, Tonino Benacquista revient donc au monde des séries télévisées. Pas étonnant lorsque l'on sait que ce fils d'immigrés italiens, dont les parents parlaient à peine le français, a découvert le "pouvoir de la fiction" non pas grâce aux livres, mais aux séries télés de son enfance dans les années 60. Ce qui ne l'empêchera pas de faire un brillant parcours dans les Lettres: auteurs de romans maintes fois récompensés et adaptés au cinéma (on se souvient de Malavita avec Robert de Niro), de scénarios (il a reçu deux Césars), de nouvelles, de bande dessinées...

Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une Crédit : Gallimard

"Où donc est passé Léo?

Son entourage s’interroge sur le mystère de sa disparition. Qui était-il vraiment? Que fuyait-il ? S’il vit toujours, où est-il allé se perdre?

Nul ne se doute que, pour trouver des réponses à ses propres questionnements, Léo s’est réfugié derrière le miroir. Il vit désormais dans un autre monde, celui des séries télévisées, où tout fait écho, à sa mémoire comme à ses rêveries."

La recette de Luana Belmondo:

Lasagnes aux blettes, crevettes et sauce pesto pour 6 personnes:

- 400 g de lasagnes fraîches ou précuites

- 6 branches de blettes entières

- 400 g de crevettes décortiquées fraîches ou surgelées

- 400 g de mozzarella de buffala

- 25 g de pignons de pin

- 2 gousses d'ail

- 1 bouquet de basilic

- 25 g de parmesan

- 25 g de pecorino râpé



Préchauffez le four à 180 °C.

- Déchiquetez la mozzarella et laissez-la égoutter dans une passoire.

- Nettoyez les blettes et séparez les feuilles du pied (appelé « côtes ») car ils n’ont pas le même temps ni mode de cuisson. Découpez le pied et haché les feuilles.

- Blanchissez le pied dans de l’eau bouillante une dizaine de minute.

Dans une poêle, faites suer les feuilles dans un filet d’huile d’olive un peu d’ail, sel et poivre. Ajoutez les crevettes. Puis les pieds blanchis.

- Faites le pesto en mixant le basilic effeuillé avec les gousses d’ail pelées, le parmesan et les pignons, tout en versant un peu d’huile d’olive et une pincée de sel.

- Dans un grand plat commencez par disposer une couche de pâtes à lasagnes, la préparation blettes-crevettes, la mozzarella et un peu de pesto.

- Répétez l’opération plusieurs fois et terminez avec une couche de blettes-crevettes. Saupoudrez de pecorino et enfournez environ 20 minutes.

Lorsque ce sera la saison, vous pourrez aussi remplacer les blettes par des courgettes…

Buon appetito !