VIDÉO - "On n'est pas couché" : "Nous avons dit non à Piotr Pavlenski", dit Edwy Plenel

publié le 08/03/2020 à 08:03

Invité de l'émission On n'est pas couché du samedi 7 mars, Edwy Plenel, co-fondateur de Mediapart, a notamment expliqué le refus de Mediapart de diffuser les messages et vidéos concernant Benjamin Griveaux.

Football Leaks, affaire Cahuzac... Edwy Plenel revient sur ces révélations faites par Mediapart qui ont fait bouger les lignes "au nom de l'intérêt public". Mais, il y a une affaire, dont le média d'investigation avait connaissance et qu'il a décidé de ne pas rendre publique. C'est celle de l'affaire Griveaux. Il y a quelques semaines, l'activiste russe Piotr Pavlenski a revendiqué la mise en ligne de vidéos intimes de l'ancien porte-parole du gouvernement, conduisant le candidat d'Emmanuel Macron a renoncer à briguer la mairie de Paris.

Edwy Plenel explique les raisons de ce refus sur le plateau de On n'est pas couché : "Cet ancien opposant à Vladimir Poutine est venu nous voir, et nous avons dit non. Quel est intérêt public ? Les journalistes de Mediapart l'ont écouté, lui ont demandé s'il y avait eu harcèlement ou violence. Mais c'est une relation entre adultes consentants donc c'est leur affaire. Donc non, nous n'avons pas pris, nous l'avons expliqué et tout le monde a compris quelles sont les règles que nous respectons", assure le fondateur de Mediapart.

Edwy Plenel a également présenté son nouvel essai, La Sauvegarde du peuple, aux éditions La Découverte, une enquête fournie sur un aspect oublié de la Révolution française.

« Nous avons dit non à Piotr Pavlenski parce que ce n’était pas d’intérêt public » @edwyplenel #ONPC pic.twitter.com/c8nGsZDmNk — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) March 8, 2020