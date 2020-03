publié le 15/03/2020 à 17:05

Parmi les personnalités présentes, la journaliste Caroline Boudet, est venue présenter son livre L'Effet Louise qui raconte l’histoire de son combat de mère pour sa fille Louise, atteinte du syndrome de la Trisomie 21.

"Quand on a appris sa trisomie 21 ça a été extrêmement dur", raconte l'autrice. "Dans ma vie avant, je n'ai pas côtoyé de personnes porteuses de trisomie 21. Je les voyais de loin, mais comme beaucoup de gens en France. Et je me suis dit, si dès le départ on allait tous ensemble à l'école (...), les enfants ne voient pas la différence, ou ils l'acceptent. On leur dit "Louise elle n'arrive pas à parler pour l'instant ça va venir plus tard", ils le prennent comme ça c'est bon il n'y a plus de question."

Caroline Boudet prend pour exemple son fils aîné, Paul, "il sait depuis qu'il a 4 ans ce que c'est la Trisomie 21, il l'a tout à fait bien intégré."

"Si dès le départ on allait, tous ensemble, à l'école, il n'y aurait pas d'effort de pédagogie à faire" Caroline Boudet #ONPC pic.twitter.com/Lyn8KdLOrZ — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) March 14, 2020