Mort du prince Philip : de rares photos de famille avec Elizabeth II dévoilées

publié le 15/04/2021 à 13:33

Les hommages au prince Philip, décédé à 99 ans le 9 avril dernier, se poursuivent. Le compte officiel Instagram de la famille royale a ainsi publié une rare photo de famille du Prince en compagnie de son épouse Elizabeth II et 7 de leurs arrière-petits-enfants.

Le cliché, dévoilé le 14 avril dernier, a été pris en 2018 au château de Balmoral, dans la région écossaise, par Kate Middleton, comme le précise la légende de la photo. Le prince Philip et Elizabeth II sont entourés des trois enfants de Kate et William : George, Charlotte et Louis (dans les bras de la Reine), d'Isla et Savannah Phillips, les filles de Peter Phillips (premier né des petits-enfants de la Reine) et Autumn Kelly, et enfin de Lena et Mia Tindall, les filles de Zara Phillips et Mike Tindall.

La photo de famille n'est pas complète, car Archie, le fils de Meghan et Harry, August, le fils de la princesse Eugenie et Jack Brooksbank, et Lucas, le fils du couple Zara Phillips et Mike Tindall, n'étaient pas nés en 2018.

Le compte officiel Instagram de Kate et William a aussi dévoilé une photo de famille inédite le 14 avril dernier. Le prince Philip et Elizabeth II posent, là aussi au château de Balmoral, avec George, Charlotte, Louis, Kate et William. La photo date de 2015. "Nous lui rendons hommage en tant que père, grand-père et arrière-grand-père" précise la légende de l'adorable photo.