La princesse Eugenie et Jack Brooksbank dévoilent le nom de leur fils

publié le 22/02/2021 à 17:24

La famille royale britannique se transforme en véritable nurserie. Avec l'arrivée dans la trentaine de la génération des petits-enfants de la reine Elizabeth II, les annonces se multiplient. C'est au tour de la princesse Eugenie, dixième dans l'ordre de succession au trône britannique d'accueillir un nouvel héritier.

Son premier enfant, qu'elle a eu avec son mari Jack Brooksbank, est né le 9 février 2021. Après avoir dévoilé la naissance de l'enfant, son sexe, son poids et une première photo, le couple a levé le voile sur le dernier mystère qui entourait le petit garçon et qui agitait les bookmakers : le prénom. Comme le veut la tradition, l'arrière-petit-fils de la monarque dispose de plusieurs prénoms : August Philip Hawke.

August est un prénom inhabituel dans la famille royale. Eugenie montre qu'elle privilégie l'indépendance et la liberté tout en gardant un prénom chargé de noblesse et de dignité. Auguste était, en effet, un nom qui a fait l'histoire de la Rome antique. Mais Eugenie ne veut certainement pas faire de son fils un empereur. Philip est une référence plus claire et directe au grand-père paternel de la princesse : l'époux d'Elizabeth II, Philip Mountbatten, duc d'Édimbourg, qui a été hospitalisé à l'aube de ses 100 ans ces derniers jours. Quant à Hawke, c'est là encore une originalité du couple qui montre que l'esthétique, la modernité et des références plus privées dominent manifestement leurs choix.