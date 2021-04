Mort du prince Philip : beaucoup de Français ont appris à le connaître grâce à "The Crown"

publié le 10/04/2021 à 13:30

Décédé vendredi 9 avril à l'âge de 99 ans, le prince Philip est un personnage que beaucoup de Français ont appris à connaître grâce à la série The Crown de Netflix. C'est le cas de Marion, 29 ans, qui ne connaissait rien de l'époux de la reine. Elle l'a découvert à travers la série.

"J'étais un petit peu surprise de ce personnage-là, et limite j'ai eu, pas de la pitié, mais si peut-être un peu, pour cet homme qui se retrouve en dessous de sa femme, à ne pas savoir s'il s'adresse à la reine d'Angleterre ou à son épouse", raconte la jeune femme. Philip et Elizabeth, une histoire d'amour que l'on découvre dès leur mariage.

Mathilde aussi s'est prise d'affection pour celui qui a accepté d'être l'homme de l'ombre : "C'est ce qui m'a touché sur cet homme, qui a aimé éperdument sa femme et qui a fait des concessions sur beaucoup de choses. Dans la saison 1, il lui demande : 'êtes-vous ma reine ou ma femme' ? C'est vraiment là qu'on se rend compte de la problématique", souligne-t-elle.

On pensait à un ancien militaire un peu rustre, mais pas du tout Nadège





Enfin, Nadège s'est pour sa part laissée surprendre par le franc-parler du prince : "On pensait à un personnage, un ancien militaire un peu rustre, mais pas du tout. Là on voit un personnage plutôt agréable en arrière-plan, mais en famille, en intimité, on voit l'humour, le côté proche de ses enfants, un vrai père", dit-elle.

Matt Smith, l'acteur qui joue le prince, avait pu rencontrer et échanger avec l'époux d'Elizabeth, afin de mieux incarner son personnage.