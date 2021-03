Meghan Markle vs Kate Middleton : ce que révèle Meghan dans son interview

publié le 08/03/2021 à 12:08

Meghan Markle a décidé de tout raconter sur son entrée dans la famille royale, le racisme dont elle a été victime avec son fils et ses tendances suicidaires. Dimanche 7 mars, la chaîne américaine CBS a diffusé l'entretien de la duchesse de Sussex et de son époux Harry, interviewés par Oprah Winfrey, papesse de la télévision américaine.

L'un des moments les plus forts de cette interview, c'est lorsque Meghan Markle raconte qu'on lui a dit (elle ne cite jamais de nom, ndlr), qu'Archi, son fils, n'aura pas de sécurité particulière. Meghan Markle ne comprend pas bien, et au cours de la même conversation on lui aurait posé cette question hallucinante et gênante : "À quel point son enfant aura-t-il la peau noire ?".

Plus encore, la duchesse est revenue sur sa relation avec Kate Middleton. Depuis son arrivée dans la famille royale, Meghan Markle a tout le temps été comparée à la duchesse de Cambridge. Kate Middleton est "la préférée" des tabloïds et du public. Meghan Markle essuie les plâtres. Elle a tenu à expliquer ce qu'il en était de sa dispute avec sa belle-sœur.

Kate Middleton a, en réalité, fait pleurer Meghan Markle

Au départ, des tabloïds britanniques ont révélé que Meghan Markle avait fait pleurer Kate Middleton lors des essayages des robes pour le mariage des futurs duc et de la duchesse de Sussex, en 2018. Les deux femmes ne s'entendaient pas sur les robes de demoiselle d'honneur et Meghan aurait mis "la pression" sur Kate.

"C'est tout l'inverse qui s'est passé. Et je ne dis pas cela pour dénigrer qui que soit, parce que cette semaine de mariage était vraiment très difficile et elle était contrariée par quelque chose. Mais, c'est de sa faute, elle s'est excusée, elle m'a apporté des fleurs et un mot d'excuse", révèle Meghan Markle, dans l'entretien rapporté par People. "Je pense que ce n'est pas juste pour elle d'entrer dans les détails parce qu'elle s'est excusée. Et je lui ai pardonné", poursuit Meghan Markle.

Meghan Markle balaye les rumeurs de rivalité

Dans la suite du passage de l'entretien consacré à sa relation avec sa belle-sœur, Meghan Markle tient à balayer toute rumeur de rivalité ou de compétition entre les deux duchesses. Elle explique que Kate Middleton est "une bonne personne" et conspue celle et ceux qui essayent de les monter l'une contre l'autre : "Si vous m'aimez, vous n'avez pas à la détester. Et si vous l'aimez, vous n'avez pas à me haïr". "Les médias veulent vraiment une histoire avec une méchante et une héroïne", conclut Meghan Markle.