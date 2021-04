Mort du prince Philip : découvrez le protocole précis des obsèques

publié le 11/04/2021 à 17:00

Deux jours après la mort du prince Philip, le Royaume-Uni se prépare à ses obsèques. Le pays a débuté un deuil national qui va durer jusqu’au lendemain des funérailles, c’est-à-dire dimanche 18 avril. Le protocole est déjà finalisé. Elizabeth II en a approuvé les derniers détails. Le prince Philip lui-même avait pu y mettre sa patte : il ne voulait pas de grand cortège mais plutôt quelque chose de simple.

Pandémie oblige, il a quand même fallu changer beaucoup de choses, notamment la liste des invités. Il devait y en avoir plus de 800, dont des dignitaires étrangers, mais il n’y en aura finalement que 30, seulement des proches, parmi lesquels le prince Harry, qui va venir des États-Unis sans Meghan Markle, enceinte.

Les funérailles auront lieu samedi 17 avril au château de Windsor. Elles commenceront à 15h00 heure locale avec une minute de silence nationale.

Le public invité à suivre les funérailles à la télévision

Ensuite, le cercueil du prince sera placé dans une Land Rover dessinée en partie par Philip lui-même. Le prince Charles, les princes Harry et William, et d’autres membres de la famille royale marcheront derrière le véhicule qui emmènera doucement la dépouille du château à la chapelle Saint-Georges où aura lieu la cérémonie et où le prince Philip sera inhumé.

Mais tout se passera derrière les murs du château, rien ne sera visible par un public invité à suivre les funérailles à la télévision et à ne pas venir aux portes de la résidence royale à cause de la pandémie.