publié le 08/03/2021 à 12:49

"Quoi ?! Et vous n'allez pas me dire de qui il s'agit ?". Le choc de la présentatrice Oprah Winfrey était manifeste lors de son tête-à-tête avec Meghan Markle ce 7 mars 2021. Lors de la première partie de l'interview tant attendue par les fans de la famille royale britannique, la duchesse de Sussex a raconté avec candeur et une certaine résolution son expérience au sein de sa belle-famille. Une séquence en particulier a particulièrement choqué la présentatrice afro-américaine et une partie de l'opinion publique.

"Dans ces mois pendant ma grossesse il y a eu toutes ces conversations sur le fait que mon fils n'aura pas droit à une protection, qu'il n'aura pas droit à un titre, commençait à égrainer Meghan Markle en faisant attention à chaque mot. Et il y a eu aussi des conversations et des inquiétudes sur la couleur de la peau d'Archie à sa naissance, à quel point il aurait la peau foncée..." Interloquée par cette révélation, la papesse du talk-show Oprah a essayé d'en savoir plus sur la personne au sein de la famille royale qui a soulevé ces inquiétudes particulièrement blessantes. "Il y a eu plusieurs conversations avec Harry sur la couleur de peau de notre fils et l'image que ça pourrait donner (...) Mais non je ne dirai pas [qui a tenu ces propos], je pense que ce serait trop dévastateur pour eux", a répondu Meghan Markle qui prend ainsi le risque de jeter l'opprobre sur la famille royale dans son ensemble.

L’extrait qui fait très mal : quand des membres de la famille royale s’interrogent sur la couleur de peau (“how dark is skin might be?”) du fils de Meghan et Harry pic.twitter.com/JHgFp7mfRl #MeghanMarkle #MeghanandHarryonOprah — Thomas Donzel (@thomasdonzel) March 8, 2021

L'entretien a fait l'effet d'une bombe au Royaume-Uni. Pour The Times, "quel que soit ce que la famille royale attendait de cette interview, c'était pire". "Meghan a souffert de tendances suicidaires. Elle était inquiète pour son bien-être mental. Elle a pleuré à un engagement officiel. Et la famille royale n'a pas aidé", a développé le quotidien, évoquant des "allégations préjudiciables".

Le Daily Telegraph estime inutile pour la famille royale de "se cacher derrière le canapé": c'est d'un "gilet pare-balles" dont elle avait besoin, face à une interview qui contenait assez d'"obus pour faire couler une flottille". "Et possiblement, comme le craignent certains, pour infliger les mêmes dommages à la monarchie britannique". Pour la BBC, "c'est une interview dévastatrice" qui révèle "les pressions terribles au sein du palais" et dresse "l'image d'individus insensibles perdus dans une institution" qui l'est tout autant.