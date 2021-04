publié le 11/04/2021 à 06:58

Au Royaume-Uni, le déroulement des obsèques du prince Philip est désormais officiel. Les funérailles auront lieu samedi prochain à 15 heures, à la chapelle Saint-Georges de Windsor, où s'est éteint l'époux de la reine Elizabeth II.

La cérémonie privée sera retransmise à la télévision et le prince Harry y assistera, mais pas son épouse Meghan, actuellement enceinte. Seulement 30 personnes seront présentes, en vertu des règles liées à la pandémie. Parmi elles, les quatre enfants du couple royal, qui avaient anticipé en vidéo la disparition de leur père.

Ils ont beau avoir enregistré cet hommage avant que leur père ne décède, ils ont les yeux humides. La princesse Anne, la seule fille du couple royal, qu'on disait la chouchoute du prince Philip, se souvient d'un père aimant : "Je me souviendrais de lui comme quelqu'un qui était toujours là pour moi. Quand on avait un problème on pouvait toujours aller le voir parce qu'on savait qu'il nous écouterait et essayerait d'aider".

Jamais il n'a fait d'ombre à la reine Prince Edouard





C'est la première fois que le prince Andrew réapparaît en public après l'interview catastrophe qu'il a donné à la BBC sur son amitié avec le pédophile américain Jeffrey Epstein : "C'est dur de réduire son héritage à une seule chose, il a tant fait pour la société au côté de la reine pendant tant d'années", souligne-t-il.

Les princes Charles et Edouard ont voulu rendre hommage à celui qui a toujours été là pour leur mère : "Il avait une énergie surprenante pour soutenir madame et maman pendant si longtemps", salue le premier. "C'était un rôle très dur à assumer, mais il la fait avec du flaire, du tact et de la diplomatie. Jamais il n'a fait d'ombre à la reine", indique Edouard.

La reine Elizabeth II devrait elle-même rendre hommage à son époux dans une déclaration télévisée dans les prochains jours.

