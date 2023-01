Mort de Diana, rôle de suppléant, cocaïne... les révélations chocs du prince Harry dans ses mémoires

Les mémoires du prince Harry, qui auront pour titre Le Suppléant, font référence à la place qu'il occupe dans l'ordre royal, celui-ci ne pouvant accéder au trône que si son frère, William, ne règne pas. Les passages ayant fuité dans la presse ont déjà suscité des réactions.

Ainsi, selon des propos rapportés par le Guardian, le jour de la naissance de Harry, son père aurait dit en riant à Diana : "Merveilleux ! Maintenant que tu m'as donné un héritier et un suppléant, mon travail est terminé". Le statut du prince aurait donc été posé immédiatement. Toujours à propos de ses parents, Harry raconte comment il a appris la mort de sa mère.

Selon lui, son père serait venu le voir dans sa chambre pour lui annoncer que sa mère avait eu un accident de voiture. Il lui aurait dit : "Il y a eu des complications. Maman a été gravement blessée et a été emmenée à l'hôpital, mon cher fils". Harry écrit : "il parlait lentement, j'ai eu l'impression qu'il était en état de choc", rapporte Sky News.



Des accusations contre Camilla

D'après lui, à la suite de la mort de leur mère, Harry et son frère ont supplié leur père, le Roi Charles, pour qu'il ne se remarie pas avec Camilla Parker-Bowles. Harry écrit qu'il craignait que Camilla ne soit une "méchante belle-mère". Il l'accuse d'avoir comploté pour épouser Charles, pour s'emparer de la couronne et pour divulguer des informations à la presse.

Toujours selon Sky News, dans ses mémoires, le prince Harry a admis avoir pris de la cocaïne lorsqu'il était jeune. "Bien sûr j'avais pris de la cocaïne", écrit-il. Il explique ainsi en avoir consommé lors d'un week-end de chasse, puis à d'autres occasions. "Cela me faisait me sentir différent, et c'était mon principal objectif. [...] J'étais un jeune homme de dix-sept ans, prêt à essayer presque tout ce qui pouvait modifier l'ordre préétabli", raconte-t-il.

