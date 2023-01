Harry en costume nazi : William et Kate auraient éclaté de rire

Le prince Harry fait frémir de peur la couronne britannique. À quelques jours de la sortie de ses mémoires et de deux interviews, le petit frère de William poursuit ses révélations fracassantes dans les médias. Dans sa quête de "purification de la monarchie" et pour assurer la promotion de son livre Le Suppléant, qui paraîtra le 10 janvier prochain, Harry a donné plusieurs interviews à la télévision américaine et britannique. Dans l'un des passages, il affirme désormais que William et Kate "auraient éclatés de rire" devant son costume de nazi.

L'affaire avait alors fait la Une de tous les journaux du pays. En 2005, le duc de Sussex, alors âgé de 21 ans, avait porté un uniforme nazi à l'occasion d'une soirée déguisée, dont les clichés ont été divulgués dans la presse. Malgré les excuses du second fils de Lady Diana, l'affaire "Harry nazi" a sévèrement entaché son image.

À présent, il revient sur cette affaire pour fournir sa version des faits, nous explique Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue, invitée de RTL ce jeudi 5 janvier. Elle rapporte que, dans des extraits déjà divulgués de son livre, Harry raconte que "William et Kate, au lieu de le décourager, auraient éclaté de rire à cette idée".



