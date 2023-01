Nouvel épisode de tensions au sein de la famille royale britannique, entre le prince Harry, sa femme Meghan et le reste du clan. Le cadet de la famille s'apprête à sortir ses mémoires le 10 janvier, qui s'appellent Le suppléant. Le journal le Guardian a obtenu un extrait du livre dans lequel Harry parle d'une bagarre violente entre les deux frères, une dispute dont le point de départ aurait été des remarques du prince William envers Meghan, l'épouse du prince Harry.

William l'aurait qualifiée d'impolie et de difficile. De là, une altercation aurait éclaté entre les deux hommes, au sein même de la demeure londonienne du prince Harry. Des insultes, puis soudainement Harry raconte : "William m'a attrapé par le col, déchirant mon collier, il m'a fait tomber par terre. J'ai atterri sur la gamelle du chien, qui s'est brisée sous mon dos, les morceaux m'entaillant".

Dans ce même livre, le Guardian évoque des blessures, notamment des bleus et des éraflures sur le dos du prince Harry à la suite de cet épisode. Il faut se rappeler que quelques mois après cette altercation en 2019, Harry et son épouse ont quitté la monarchie. Selon le Guardian, le livre du prince Harry contient de nombreuses autres révélations choc. Tout cela ne devrait donc pas faciliter le couronnement de Charles III, prévu le 6 mai prochain.

À écouter également dans ce journal

Guerre en Ukraine - Paris va accentuer son aide militaire à l'Ukraine. Emmanuel Macron a promis à son homologue Zelensky de lui livrer des chars de combat légers de conception occidentale, c'est une première.



Retraites - En France, Élisabeth Borne a terminé de consulter les syndicats sur la réforme des retraites avec toujours le même résultat. Mercredi, c'est le patron de la CGT Philippe Martinez qui était reçu. Sans surprise, il a redit son opposition à tout report de l'âge légal que ce soit 64 ou 65 ans.

Automobile - C'est le plus grand salon de la technologie et de l'électronique au monde qui s'ouvre ce jeudi à Las Vegas aux États-Unis. Un salon où le monde automobile est de plus en plus présent. On y découvre à quoi ressembleront les voitures de demain, de plus en plus connectées pour renforcer notamment la sécurité.

