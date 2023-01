Les princes Harry, William et Charles, leur père, ici en avril 2019

Famille royale : quand Charles s'interposait entre William et Harry en 2021

Famille royale : quand Charles s'interposait entre William et Harry en 2021

Nous savions les princes Harry et William en froid. Ce jeudi 5 janvier, on apprend que les frères ennemis de la couronne britannique se seraient même battus en 2019. C'est Harry qui l'affirme dans ses mémoires intitulées Le Suppléant, à paraître le 10 janvier prochain et dont Le Guardian publie un extrait explosif.

Lors de cette altercation, le prince de 38 ans accuse William d'avoir traité Meghan de femme "difficile" et "impolie", avant que le ton ne monte, des insultes fusant. Après un échange houleux, "(William) m'a attrapé par le col, déchirant mon collier, et m'a fait tomber par terre", relate Harry. "J'ai atterri sur la gamelle du chien, qui s'est brisée sous mon dos, les morceaux m'entaillant", ajoute le prince, disant être resté au sol "hébété". Il raconte aussi que son frère s'est excusé et que ce n'était pas les premières bagarres entre les deux frères.

"Ça date de l'enfance", explique Adélaïde de Clermont-Tonnerre. La directrice de la rédaction du magazine Point de Vue. Dans le livre, "il y a aussi une anecdote qui est assez touchante, mais qui montre que ces bagarres sont régulières", dit-elle. "Juste après les funérailles du duc d'Edimbourg, le prince Philip (en avril 2021, ndlr), ils en sont de nouveau quasiment venus aux mains. Et c'est le prince Charles, à l'époque, qui les sépare en disant : 'S'il vous plaît les garçons, ne faites pas de mes dernières années un enfer'".

C'est peu dire que ces révélations tombent mal, intervenant en pleine période de transition de la monarchie britannique, après l'accession au trône de leur père Charles III et avant son couronnement le 6 mai prochain. Dans un extrait d'interview publié lundi, le prince Harry affirmait pourtant vouloir "renouer" avec son père et son frère .

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info