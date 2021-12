Miss France : pourquoi les candidates adorent aller aux toilettes

Attention, on parle ici des toilettes de l'appartement de fonction des Miss France dans le 17e arrondissement parisien. C'est un petit 2 pièces, où elles sont logées pendant leur année de règne et qu’elles se refilent. La raison, c’est que ces WC ont quelque chose de particulier, un petit rituel amusant depuis 2006 où Miss France est alors Alexandra Rosenfeld.

Avant de rendre les clés de l’appartement, Alexandra Rosenfeld, future-ex Miss France, avait collé à l’intérieur des toilettes sur la porte, une photo d’elle et un petit mot à l’intention de celle qui lui succèderait. Et depuis c’est devenu une tradition de faire de même quand on termine son année couronnée.

Autant vous dire que la porte est bien tapissée aujourd’hui et que ça doit faire tout bizarre de se retrouver assise sur la cuvette avec une quinzaine de Miss qui vous regardent. Parmi ces mots, la plupart assez classiques comme celui de Flora Coquerel, Miss France 2014, qui a marqué "petit coucou à tous les passants". Et certains très drôles comme celui de Camille Cerf, Miss France 2016 : "Je garde ma couronne mais je te laisse mon trône". Malheureusement la nouvelle Miss n’aura pas l’occasion de profiter de ces bons mots.

En juillet 2020 alors que Clémence Botino, Miss France 2020, se trouvait dans l’appartement un incendie s’est déclenché. Avant d’être évacuée par les pompiers de la pièce en feu, elle a réussi à sauver sa couronne, l’écharpe tricolore de Miss France, dont il n’existe au passage qu’un seul et unique exemplaire, et aussi l’ensemble des photos et des mots collés dans les toilettes ! Il ne reste plus qu’à aller les recoller dans les nouvelles toilettes et laisser Miss France 2021, la Normande Amandine Petit, ajouter le sien…

