publié le 02/12/2019 à 07:02

Pour les Miss, la fée marraine est plus conciliante ; elles peuvent vivre leur bal féerique pendant toute une année. Mais l'année touche à sa fin et le 14 décembre 2019, Vaimalama Chavez devra céder sa couronne à une autre femme. La passation de pouvoir se fera au Dôme de Marseille, dans une grande cérémonie présenté par Jean-Pierre Foucault.

Que les princesses (et leurs fans) se rassurent, la fin de leur règne ne sonne pas l'heure du retour au grenier. Malika Ménard, Laury Thilleman, Delphine Wespiser, Marine Lorphelin, Flora Coquerel, Camille Cerf, Iris Mittenaere, Alicia Aylies, Maëva Coucke, Vaimalama Chavez : si certaines ne font plus discrètes que d'autres, elles continuent toutes à briller dans divers domaines.

Mannequinat, télévision, journalisme, cinéma, politique, médecine... focus sur "la vie d'après" des Miss de cette dernière décennie.

Malika Ménard

C'est une Rennaise qui a ouvert cette belle décennie. Malika Ménard participe à Miss France 2010 avec l'écharpe de Miss Normandie et gagne la compétition uniquement grâce aux votes du public, une première dans l'histoire du concours. S'en suit une année marquée par la démission de Geneviève de Fontenay de la Société Miss France, qui aurait voulu que soit destituée Malika Ménard, après la publication dans un magazine de photos dénudées.

À la fin de son règne, elle intègre le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ) et par là, le monde du journalisme. Après TV Magazine, SyFy, Paris Première, Le Mouv' et L'Équipe 21, elle présente 9h50 le matin en Normandie avec Laurent Quembre sur France 3 Normandie, depuis juin 2017.

Sur Instagram, Malika Ménard s'affirme en une véritable influenceuse. Elle est notamment l'ambassadrice de Fitwave France, un appareil de sport et fitness.

Laury Thilleman

En 2011, la nouvelle Miss France est la Miss Bretagne, Laury Thilleman. Comme son aînée, Malika Ménard, elle intègre elle aussi le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes et réalise son alternance avec Eurosport. Elle provoquera une polémique à la suite d'un shooting pour la promotion de son livre. Mais la reine de 2011 n'est destituée que pour deux mois.



Depuis, Laury Thilleman enchaîne les apparitions à la télévision. Depuis 2018, elle anime sa propre émission de bien-être, Happy&Zen, sur la chaîne Téva. Elle publie également deux livres : Le Métier de paraître en 2012 et Au TOP (Tonic - Organic - Positive) en 2018. L'ancienne Miss France est aussi la propriétaire d'un restaurant à Paris, Vida et styliste pour une marque de vêtement "eco-friendly", Parisienne et alors.

Delphine Wespiser

Couronnée en 2012 avec son écharpe de Miss Alsace, Delphine Wespiser s'est illustrée dans son rôle de marraine pour plusieurs associations caritatives: la Caravane de la vie pour le don de sang, le maintien à domicile des personnes âgées avec Apamad ou encore pour la cause animale avec le Fonds international pour la protection des animaux.



Connue pour sa longue chevelure rouge, elle fait également de nombreuses apparitions dans diverses émissions de télé. La végétarienne a été notamment chroniqueuse en 2018 dans l'émission Touche pas à mon poste ! sur C8 durant un an.



Désormais brune, Delphine Wespiser interprète actuellement Blanche et Rouge dans Fort Boyard sur France 2 et pose pour son nouveau calendrier 2020.

Marine Lorphelin

Elle est la Miss France la plus titrée de toute l'histoire du concours. Marine Lorphelin, élue en 2013, est également Miss World Europe, 1ère dauphine de Miss Beach Fashion, 2e dauphine de Miss Top Model, 5e dauphine de Miss Beauty with a Purpose.



La Mâconnaise est désormais interne en médecine. "Je n’ai pas encore validé mon doctorat ni passé ma thèse, il me reste deux ans d’internat", avait-elle précisé dans une interview accordée au magazine Public. Elle n'a cependant pas arrêté pour autant les interviews, shootings photos et autres publicités, un mélange des genres qu'elle assume pleinement.

Flora Coquerel

La Franco-béninoise est la première Miss Orléanais à avoir été élue Miss France en 2014. Son règne est entre autres marqué par la création d'une association, Kelina, dont le but est de construction d'une maternité à Akarade, au Bénin.



Ses participations à divers jeux et émissions télévisées ont servi son engagement humanitaire. Lors d'un épisode de Fort Boyard, par exemple, son équipe avait récolté 6.940 euros pour son association.



Flora Coquerel devient présentatrice sur la chaîne télé étasunienne BET et rejoint ainsi l'équipe francophone de l'émission BET Breaks sur l'actualité hip-hop, rap et R&B.

Camille Cerf

En 2015, la nouvelle Miss France porte l'écharpe de Miss Nord-Pas-de-Calais. Après avoir rendu sa couronne, Camille Cerf enchaîne les shootings et les partenariats avec de nombreuses marques. Elle devient ainsi l'égérie de la maison Bellini (une marque de joaillerie et horlogerie) et ambassadrice de la marque Garnier pour sa ligne de soin cheveux Hair Food Fructis.



Elle est désormais animatrice sur la chaîne de télé NRJ12 dans l'émission Le Bétisier des Camille.

Iris Mittenaere

63 ans après Christiane Martel, Miss Monde couronne une seconde fois une Française. Iris Mittenaere avait été élue Miss France en 2016 avec l'écharpe de Miss Nord-Pas-de-Calais. Son règne n'a donc pas duré un an mais deux ans, durant lesquels Iris Mittenaere fait la Une de nombreux magazines à travers le monde et enchaîne les contrats avec des agences de mannequinat.



En 2018, la Lilloise rejoint le groupe TF1 et devient la nouvelle co-animatrice de Ninja Warrior. La même année, elle publie son premier livre Toujours y croire : Miss Univers, une jeune femme (pas) comme les autres. Depuis 2019, elle présente les Tirages du Loto et de l'Euromillions sur TF1.

Alicia Aylies, première Miss Guyane à être élue Miss France, et Maëva Coucke ont, quant à elles, poursuivit dans le mannequinat. Elles sont très présentes sur Instagram, mais se font discrètes dans le monde public.