Netflix : pourquoi est-ce un miracle que "La Casa de Papel" ait duré 3 saisons ?

Il y a même eu plusieurs miracles pour La Casa de Papel, la fameuse série espagnole diffusée sur Netflix. Elle est la série la plus vue dans le monde en 2020, c'est un véritable braquage d’audience pour les héros à la combinaison rouge et au masque de Salvador Dalí.

Le premier miracle c’est que La Casa de Papel existe encore, car lors de son lancement en 2017 sur la chaîne espagnole Antena 3, ça n’a pas été un franc succès. Pire, au fil des épisodes, les audiences baissaient tellement que les responsables de la chaîne avaient regroupé les épisodes pour se débarrasser de la série au plus vite. C’est la Cata de Papel.

C’est d’ailleurs parce qu’ils n’en avaient plus rien à taper que Netflix leur a rachetée pour le prix d’un tapas et l’a mise sur sa plateforme en catimini, sans aucune promo, avec finalement le succès qu’on sait et plusieurs saisons.

Mais ça aussi c’est un autre miracle, car dans la première version du scénario de La Casa de Papel, il n’y avait aucune chance qu’ils puissent y avoir une saison 2. Tout simplement parce les braqueurs que le Professeur recrutait pour son braquage avaient tous un point commun : ils étaient malades en phase terminale. Donc en gros, c’était un peu une mission-suicide.

D’ailleurs, alerte spoiler, un des personnages, Berlin est resté avec cette maladie incurable, même si ce n’est pas à cause d’elle qu’il meurt à la fin de la saison 1. Les scénaristes s’en sont mordu les doigts face à sa popularité inattendue chez les téléspectateurs et ont donc dû le réintégrer, via des flashbacks, ce qui n’était absolument pas prévu au départ. Une péripétie de plus dans l’histoire de cette série qui est finalement aussi agitée que celle qu’elle raconte.

