Miss France 2020 : découvrez le jury de l'élection

Les noms des membres du jury Miss France 2020 sont désormais connus. Un jury qui était présidé par Line Renaud l'an dernier. Cette année, c'est Amandine Henry, capitaine de l'équipe de France féminine de football, qui reprend le flambeau pour cette édition.

L'an dernier, année #MeToo oblige, le jury était 100% féminin. Cette fois-ci, des personnalités masculines et féminines accompagneront la présidente Amandine Henry. La joueuse de foot sera ainsi assise au côté de Mareva Galanter Miss France 1999, la comédienne Laëtitia Milot, la chanteuse Vitaa, du chanteur Slimane, du chef pâtissier Christophe Michalak, puis du journaliste sportif et présentateur télé Denis Brogniart.

L'élection se tiendra donc le samedi 14 décembre au Dôme de Marseille et sera retransmise en direct sur TF1. À la présentation on retrouvera comme d'habitude Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier. Si le spectacle sera assuré par les 30 Miss régionales, qui ont dix tableaux à présenter, Robbie Williams, invité d'honneur, fera aussi le show.