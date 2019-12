Environnement : la vente en vrac est-elle vraiment écologique ?

publié le 13/12/2019 à 08:07

Pour l'instant c'est un peu le flou artistique. Aucune réglementation n'encadre la vente en vrac. Par exemple, vous ne savez pas vraiment ce que vous achetez. Des céréales pour le petit-déjeuner très bien. Mais qu'il y a t' il dans le mélange ? Vous ne savez pas. Donc ce matin dans la loi sur l'économie circulaire, plusieurs amendements vont essayer de muscler les règles.

Que la traçabilité, l'origine, la liste des ingrédients soit indiquée quelque part. Il n'y a pas non plus de règle d'hygiène spécifique. Donc le réseau vrac qui veut développer ce type de commerce en France demande des mesures obligatoires et des contrôles. Que chaque silo, chaque bac soient systématiquement lavés entre deux remplissages. Enfin la vente en vrac est censée être plus écologique, mais ce n'est pas évident. L'idée est bonne : éviter les emballages, surtout en plastique.

Mais dans les rayons des grandes surfaces, on vous propose des petits sacs en papiers kraft. Ils sont soit disant compostables, on peut les mettre avec les épluchures de légumes sauf qu'il y a, sur la plupart, une petite fenêtre transparente en plastique. Ça permet à la caisse de vérifier ce que vous achetez mais avec ce plastique, le sac n'est plus compostable ni recyclable.

Donc les députés vont examiner ce vendredi 13 décembre un amendement qui veut obliger les grandes surfaces soit a distribuer des contenants en verre ou en inox réutilisables. Soit à installer une machine pour laver les bocaux que les clients apporteront eux-mêmes au magasin.