Miss France 2020 : découvrez les 30 candidates qui défileront à Marseille

Layla Berry est en troisième année de licence stratégie et économie d'entreprise à la Sorbonne, à Paris

Elle a été sacrée Miss Beaujolais 2019 et Miss Rhône 2019.

Évelyne de Larichaudy est ingénieure d'études de prix et vit à Montrouge (Hauts-de-Seine).

Justine Delmas est née à Bergerac et réside non loin de là, à Saint-Sauveur-de-Bergerac.

Elle a 23 ans et est née à Strasbourg.

Elle a 17 ans et souhaite se battre contre le harcèlement.

Elle est en troisième année de licence de chimie et joue du saxophone et du violon

Elle a 18 ans et est née à Vanuatu.

Elle a 19 ans et elle est originaire de M'tsapéré

Elle est étudiante en 3e année d'Administration Economique et Sociale

Elle est mannequin, étudiante en école de commerce et elle à 18 ans

Elle a succédé à Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019

publié le 02/11/2019 à 08:12

Qui aura l'honneur porter la célèbre couronne de Miss France 2020 ? Trente Miss régionales ont été sélectionnées pour participer à l'emblématique concours national, dont la soirée est prévue le samedi 14 décembre 2019 à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône.

L'édition 2020 a mis un point d'honneur à présenter des profils hétéroclites. À 22 ans, Matahari Bousquet, élue Miss Tahiti, ne se destinait pas du tout à être Miss France. Passionnée de mode, la jeune femme compte s'engager dans la lutte pour la protection de l'environnement. Lou Ruat, qui a décroché l'écharpe Miss Provence 2019, effectue quant à elle des études en éco-gestion. Manelle Souahlia a été couronnée Miss Côte d'Azur 2019. À peine majeure, elle est étudiante en école de commerce.

La représentante du Languedoc-Roussillon est Lucie Caussanel, 18 ans. Elle a mis en pause ses études de médecine pour participer au concours de beauté, inscrite à l'origine par ses sœurs. Clémence Botino, 22 ans, représentera la Guadeloupe. Musicienne et étudiante en histoire de l'art, elle souhaite devenir conservatrice du patrimoine. Enfin, Morgane Lebon a été élue Miss Réunion 2019. Elle est âgée de 21 ans, mesure 1,76 mètre et est étudiante en 3e année d’Administration Économique et Sociale.

Éva Labourdère a été élue Miss Mayotte le 31 août. Anaïs Toven a été élue Miss-Calédonie 2019, Alixia Cauro est la nouvelle Miss Corse, Ilona Robelin la nouvelle Miss Lorraine 2019 et Laura Theodori, Miss Alsace 2019.